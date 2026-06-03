Trento 70 opere per rivivere la pittura italiana dagli anni ’80

Notizia in breve

A Trento sono esposte 70 opere che illustrano l’evoluzione della pittura italiana dagli anni ’80, con particolare attenzione alla Transavanguardia. La mostra presenta lavori di artisti che hanno contribuito a rinnovare le tecniche e i temi artistici di quel periodo. Sono inclusi anche artisti di diverse generazioni, alcuni dei quali hanno superato i confini temporali e stilistici. L’esposizione si concentra sui cambiamenti apportati alla pittura attraverso le opere e i gruppi coinvolti.