Trento 70 opere per rivivere la pittura italiana dagli anni ’80

Da ameve.eu 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Trento sono esposte 70 opere che illustrano l’evoluzione della pittura italiana dagli anni ’80, con particolare attenzione alla Transavanguardia. La mostra presenta lavori di artisti che hanno contribuito a rinnovare le tecniche e i temi artistici di quel periodo. Sono inclusi anche artisti di diverse generazioni, alcuni dei quali hanno superato i confini temporali e stilistici. L’esposizione si concentra sui cambiamenti apportati alla pittura attraverso le opere e i gruppi coinvolti.

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Come hanno trasformato la pittura gli artisti della Transavanguardia?. Quali gruppi hanno superato i confini delle generazioni anagrafiche?. Perché la pittura italiana degli ultimi quarant'anni rischia l'oblio?. Quali movimenti recenti sono rimasti esclusi da questo percorso curatoriale?.? In Breve Mostra aperta a Palazzo delle Albere fino al 6 settembre.. Curatela di Quaroni e De Pilati con oltre settanta opere esposte.. Partecipazione di artisti storici come Paladino, Cucchi, Chia e Clemente.. Inclusione di giovani under 35 come Branconi, Calore e Cinotti.. Oltre settanta opere espongono a Palazzo delle Albere per ricostruire il percorso della pittura italiana dagli anni ’80 ad oggi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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