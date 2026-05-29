Anche un’intervista a Lino Banfi in Memorabili commedie all’italiana anni 70 80 e 90 Libro di Antonio Santoriello

Da noinotizie.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un nuovo libro dedicato alla commedia all’italiana degli anni 70, 80 e 90 segue il successo di un precedente volume. Il testo include anche un’intervista a un attore noto per le sue interpretazioni in questo genere cinematografico. La pubblicazione si propone di approfondire i film e le figure che hanno caratterizzato questo periodo, con un focus sui titoli e le personalità che hanno contribuito alla diffusione di questa tipologia di cinema.

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Di seguito il comunicato: Dopo il successo di Evviva la commedia all’italiana anni 7080, continua l’omaggio a questo genere cinematografico così amato dal pubblico con un nuovo libro in cui sono stati inclusi anche i film degli anni 90. Un viaggio nella memoria collettiva di un’Italia capace di ridere di sé, con intelligenza e leggerezza.Attraverso le interviste esclusive di Antonio Santoriello a Lino Banfi, Antonello Fassari, Cinzia Leone, Rodolfo Laganà, Franco Oppini, Enrico Beruschi, Margherita Fumero, Sergio Di Pinto, Enio Drovandi, Sandro Ghiani e Sergio Forconi, racconti, aneddoti e retroscena si snodano lungo le pagine per voce di questi attori e attrici indimenticabili. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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Lino Banfi si racconta nel Libro MEMORABILI COMMEDIE ALL'ITALIANA ANNI 70/80 e 90

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