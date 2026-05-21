Il 20 maggio 2024, nei Campi Flegrei si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 4.4, la più intensa in quella zona dagli anni ’80. La scossa è stata avvertita in diverse aree circostanti, con effetti che hanno causato preoccupazione tra la popolazione. Questo evento sismico si aggiunge a un contesto di attività sismica che si ripete nel tempo, senza, finora, causare danni significativi o vittime. I tecnici monitorano costantemente la situazione per valutare eventuali sviluppi.

Due anni fa, il 20 maggio 2024, è stata registrata nei Campi Flegrei la scossa di terremoto più forte dall’inizio degli anni ’80. Il terremoto che si è verificato alle ore 5.50 di oggi, mercoledì 21 maggio 2026, ha “pareggiato” la magnitudo 4.4 di due anni fa. Una coincidenza che non è sfuggita agli abitanti dei comuni dei Campi Flegrei. In quel caso fu necessario sgomberare diversi edifici e furono allestite aree di accoglienza anche a Napoli, per gli sfollati e per coloro che rifiutarono di trascorrere la notte in casa. Pur con la stessa magnitudo, la scossa di questa mattina ha avuto minori ripercussioni sulla popolazione e sugli edifici rispetto a quella di due anni fa, il cui epicentro fu localizzato dall’Osservatorio Vesuviano a ridosso della Solfatara, nel comune di Pozzuoli e quindi sulla terraferma. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Campi Flegrei, terremoto 4.4 anche due anni fa: la scossa più forte dagli anni ’80

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Terremoti ai Campi Flegrei: la scossa piu forte di magnitudo 3.3

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