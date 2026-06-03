Il governo ha stanziato 281 milioni di euro per aggiornare ospedali e tecnologie sanitarie nel Trentino. I fondi saranno destinati al rinnovo delle strutture tra Rovereto e Trento e all’acquisto di nuove apparecchiature mediche. Si prevedono interventi per migliorare le infrastrutture e l’efficienza delle cure. Le risorse saranno distribuite in parte anche per aggiornare i sistemi di gestione dei pazienti e le tecnologie diagnostiche.

Come cambieranno i presidi ospedalieri tra Rovereto e Trento?. Quali tecnologie riceveranno i medici per gestire i nuovi pazienti?. Perché il numero di medici di famiglia è vicino al limite critico?. Dove verranno investiti i fondi per la medicina di prossimità?.? In Breve 221,8 milioni euro destinati all'edilizia sanitaria nel triennio 2026-2028. 56 milioni euro per nuovi mezzi, attrezzature e tecnologie digitali. Ospedale Santa Maria del Carmine a Rovereto riceverà 50 milioni euro. Santa Chiara a Trento: 38,8 milioni per opere e 36,2 per antincendio. La sanità trentina investe 281 milioni tra edilizia e tecnologie per il triennio 2026-2028. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trentino: 281 milioni per rinnovare ospedali e tecnologie sanitarie

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