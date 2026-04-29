Ausl Romagna rinnovate le tecnologie sanitarie | in funzione 41 nuovi macchinari per diagnosi più veloci e precise
L’Azienda sanitaria della Romagna ha attivato 41 nuovi dispositivi medici, migliorando le procedure di diagnosi. Le novità riguardano attrezzature per esami più rapidi e accurati, installate in vari ospedali della regione. L’obiettivo è rendere più efficienti i servizi sanitari, riducendo i tempi di attesa e aumentando la precisione delle analisi. L’adeguamento tecnologico rappresenta un passo importante per la qualità delle cure offerte.
La sanità della Romagna volta pagina e accelera con decisione sul fronte dell’innovazione tecnologica. Con la conclusione delle ultime fasi di collaudo, sono ufficialmente entrate in funzione le 41 nuove grandi apparecchiature sanitarie destinate alle strutture dell’Ausl Romagna, acquistate.🔗 Leggi su Riminitoday.it
Notizie correlate
Sanità, la rivoluzione tecnologica è realtà: operativa la nuova flotta Pnrr, in Romagna 41 nuovi apparati per diagnosi più rapide e preciseLa sanità della Romagna volta pagina e accelera con decisione sul fronte dell’innovazione tecnologica.
Spese sanitarie in aumento, Ausl Romagna: "Il generico è un farmaco di qualità"Il ticket sui farmaci introdotto nel 2025 ha fruttato nelle casse della Regione Emilia-Romagna 32 milioni di euro nel periodo maggio-dicembre.
Aggiornamenti e dibattiti
Temi più discussi: Caterina Florescu alla guida del Distretto di Faenza; All’ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì, il primo corridoio esperienziale dell’arte sanitaria pubblica in Italia; Sanità, l'Ausl Romagna nomina Caterina Florescu alla guida del distretto di Faenza; La dottoressa Caterina Florescu è la nuova direttrice del distretto faentino di Ausl Romagna.
Sanità, l’Anisap al dg dell’Ausl Romagna Carradori: Le strutture private non sono parte del problema, ma attori per una soluzioneIn una nota la sezione regionale dell’Anisap (Associazione Nazionale delle Istituzioni Sanitarie Ambulatoriali Private) replica al direttore generale ... corriereromagna.it
La dottoressa Caterina Florescu è la nuova direttrice del distretto faentino di Ausl RomagnaLa 36enne bolognese è specializzata in coordinamento dell’assistenza territoriale, con una carriera costruita all'interno di Ausl ... ravennaedintorni.it
Sanzione disciplinare per le false vaccinazioni green pass, il medico fa ricorso, il giudice del lavoro dà ragione all’Ausl Romagna - facebook.com facebook
FP CGIL: Insufficiente il Piano Personale AUSL Romagna - Camera del Lavoro Territoriale CGIL di Rimini x.com