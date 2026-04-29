Ausl Romagna rinnovate le tecnologie sanitarie | in funzione 41 nuovi macchinari per diagnosi più veloci e precise

L’Azienda sanitaria della Romagna ha attivato 41 nuovi dispositivi medici, migliorando le procedure di diagnosi. Le novità riguardano attrezzature per esami più rapidi e accurati, installate in vari ospedali della regione. L’obiettivo è rendere più efficienti i servizi sanitari, riducendo i tempi di attesa e aumentando la precisione delle analisi. L’adeguamento tecnologico rappresenta un passo importante per la qualità delle cure offerte.