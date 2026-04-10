Sanità piano da oltre 153 milioni della Regione Lazio per ospedali e tecnologie | ora serve il personale

La Regione Lazio ha stanziato oltre 153 milioni di euro per investimenti in strutture sanitarie e tecnologie, con l'obiettivo di migliorare le strutture ospedaliere. Tuttavia, nonostante le risorse messe a disposizione, si continuano a riscontrare tempi di attesa lunghi e rinunce alle cure, evidenziando la necessità di incrementare il personale medico e infermieristico.

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