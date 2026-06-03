Trentanovenne grave dopo essere stato accoltellato a Torre del Greco | 18enne denunciato per tentato omicidio
Un uomo di 39 anni è stato accoltellato durante una rissa nel centro di Torre del Greco lo scorso 30 maggio. È stato trasportato in ospedale in condizioni gravi. Un 18enne è stato denunciato per tentato omicidio in relazione all'aggressione. La polizia ha identificato il giovane come coinvolto nell'episodio. La vittima si trova ancora in prognosi riservata.
Il giovane sarebbe coinvolto nell'aggressione a un 39enne, avvenuta lo scorso 30 maggio al culmine di una rissa nel centro di Torre del Greco; il 39enne è stato ricoverato in ospedale in prognosi riservata. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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