Trentanovenne grave dopo essere stato accoltellato a Torre del Greco | 18enne denunciato per tentato omicidio

Da fanpage.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 39 anni è stato accoltellato durante una rissa nel centro di Torre del Greco lo scorso 30 maggio. È stato trasportato in ospedale in condizioni gravi. Un 18enne è stato denunciato per tentato omicidio in relazione all'aggressione. La polizia ha identificato il giovane come coinvolto nell'episodio. La vittima si trova ancora in prognosi riservata.

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Il giovane sarebbe coinvolto nell'aggressione a un 39enne, avvenuta lo scorso 30 maggio al culmine di una rissa nel centro di Torre del Greco; il 39enne è stato ricoverato in ospedale in prognosi riservata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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