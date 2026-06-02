Un 18enne è morto dopo essere stato accoltellato e ammanettato dalla polizia nel Regno Unito. Secondo le testimonianze, lo studente ripeteva più volte di non riuscire a respirare mentre giaceva in stato di arresto. La vittima è stata trovata con ferite da arma da taglio e successivamente dichiarata deceduta. La polizia ha confermato l’intervento, ma non ha fornito dettagli sulle circostanze dell’arresto. La scena è stata oggetto di indagini.

Lo studente Henry Nowak ripetè più volte agli agenti di polizia “Non riesco a respirare” mentre giaceva morente ammanettato dopo essere stato accoltellato. È quanto emerso dal video delle telecamere indossate da uno degli agenti intervenuti il 3 dicembre 2025 a Southampton, in Inghilterra. Il 18enne era stato ammanettato dopo che Vickrum Digwa, 23 anni, lo aveva accusato davanti agli agenti di averlo attaccato con un movente razzista. In realtà ad aver sferrato l’attacco era stato lo stesso Digwa che aveva inferto colpi di arma da taglio da 21 cm alle gambe e al cuore di Nowak e per questo è stato condannato all’ergastolo con pena minima di 21 anni di carcere. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Regno Unito, la morte del 18enne Nowak: ammanettato dalla polizia dopo essere stato accoltellato

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Großbritannien: Henry Nowak starb in Handschellen – nachdem er Opfer einer Messerattacke wurde

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