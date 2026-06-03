Trenta ulivi resistenti alla Xylella innaffiati con le acquee affinate del depuratore

Notizia in breve

Trenta ulivi resistenti alla Xylella sono stati irrigati con le acque trattate del depuratore di via Scalelle a Gallipoli. Il progetto prevede di utilizzare le acque reflue affinando nell’impianto per sostenere l’agricoltura locale e migliorare la resilienza del territorio. L’intervento mira a trasformare le acque di scarico in risorsa utile, riducendo lo spreco idrico e potenziando le pratiche di adattamento alle conseguenze della crisi idrica.