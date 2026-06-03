Trenta ulivi resistenti alla Xylella innaffiati con le acquee affinate del depuratore
Trenta ulivi resistenti alla Xylella sono stati irrigati con le acque trattate del depuratore di via Scalelle a Gallipoli. Il progetto prevede di utilizzare le acque reflue affinando nell’impianto per sostenere l’agricoltura locale e migliorare la resilienza del territorio. L’intervento mira a trasformare le acque di scarico in risorsa utile, riducendo lo spreco idrico e potenziando le pratiche di adattamento alle conseguenze della crisi idrica.
GALLIPOLI - Uno nuovo progetto in itinere per trasformare le acque reflue trattate nell’impianto di affinamento, attiguo al depuratore di via Scalelle a Gallipoli, in una risorsa strategica per l’agricoltura e per rafforzare la capacità dei territori di adattarsi agli effetti della crisi. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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