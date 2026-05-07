A oltre dieci anni dall'inizio dell'infestazione di Xylella, gli ulivi di alcune aree pugliesi mostrano segni di ripresa, con alcune piante che ricominciano a produrre frutti. Tuttavia, il caso dei 18 milioni di euro legati a finanziamenti e le presunte irregolarità nell'assegnazione di fondi continuano a essere al centro di inchieste giudiziarie. Sullo sfondo, ci sono anche dubbi e interrogativi riguardo alle responsabilità di alcuni soggetti coinvolti.

A oltre 10 anni dall'epidemia di Xylella, gli ulivi pugliesi si stanno riprendendo da soli e, a poco a poco, tornano a produrre. Per fortuna ci pensa la natura. Perché la gestione dell'emergenza è stata disastrosa: per l'assegnazione dei fondi, per il reimpianto degli alberi - mai avvenuto completamente - per i ritardi (a regia dell'amministrazione Emiliano) sugli interventi quando è scoppiata l'emergenza del batterio. IL GIALLO DEL DENARO. I soldi pubblici sono finiti ad aziende chiuse, a titolari morti o che non avevano alcun ulivo: pratiche ferme con danni collaterali per chi, invece, ne aveva diritto. La Regione Puglia ha ricevuto ben 230 milioni di euro.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'onda lunga Xylella: il giallo dei 18 milioni e gli ulivi "fantasma". Le ombre su Emiliano

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