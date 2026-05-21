Ulivi produttivi nonostante Xylella | un nuovo studio rafforza l’ipotesi della coesistenza

Un nuovo studio scientifico ha fornito ulteriori dati sulla presenza della Xylella fastidiosa negli ulivi del Salento, confermando che alcune piante continuano a produrre frutti nonostante il batterio. La ricerca si concentra sulla capacità di alcune piante di convivere con il patogeno, offrendo elementi concreti per analizzare il rapporto tra ulivi e infezione. La discussione sulla gestione delle piante infette prosegue, mentre gli esperti approfondiscono i meccanismi di resistenza naturale degli alberi.

LECCE – C’è un nuovo tassello scientifico nella lunga discussione sulla possibilità di far convivere gli ulivi salentini con il batterio della Xylella fastidiosa. Riguarda ciò che accade dentro le foglie delle piante trattate.Una recente pubblicazione (2026) su “Plants”, firmata da Miriana Carla. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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