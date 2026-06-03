Treni al via il primo cantiere estivo sulla Domodossola-Milano | stop ai treni e bus sostitutivi

Il 7 giugno inizia il primo cantiere estivo sulla linea Domodossola-Milano. Trenord ha annunciato che, per lavori di potenziamento eseguiti da Rfi, saranno sospesi i treni tra Gallarate e Rho. Durante il periodo, i viaggiatori dovranno utilizzare autobus sostitutivi. L’intervento riguarda le attività di miglioramento infrastrutturale e durerà fino a data da definire. La sospensione interessa esclusivamente questa tratta, mentre il resto della linea resterà attivo.

Domenica 7 giugno parte il primo dei cantieri estivi che interessano la linea Domodossola-Milano. Secondo quanto comunicato da Trenord, infatti, per lavori di potenziamento svolti da Rfi sarà sospesa la circolazione dei treni fra le stazioni di Gallarate e Rho. La sospensione della circolazione. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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TRANSITO DI UN TRENO CANTIERE CON 2 BENNE & 7 STROMBAZZATE NELLA COMPILATION DI TRENI A RIVA TRIGOSO

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Chiusura treni tra Domodossola e Milano reddit

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