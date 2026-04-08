Nuovo week end di lavori sulla Milano-Domodossola | treni cancellati e bus sostitutivi l' 11 e il 12 aprile

Nel prossimo fine settimana, i pendolari della linea Milano-Domodossola dovranno affrontare disagi a causa di lavori programmati tra Rho e Gallarate. Durante l’11 e il 12 aprile, alcuni treni saranno cancellati e sostituiti con bus, in occasione di interventi di aggiornamento tecnologico e infrastrutturale. La pianificazione delle operazioni prevede cancellazioni e deviazioni lungo il tratto interessato, con ripercussioni sulla regolarità del servizio ferroviario.

Un fine settimana di cantieri e disagi per i pendolari della linea Milano-Domodossola. Rfi ha infatti in programma una serie di importanti interventi di upgrade tecnologico e infrastrutturale tra le stazioni di Rho e Gallarate.Per permettere l'operatività dei cantieri in totale sicurezza, la. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Lavori sulla linea Torino-Milano, niente treni per 2 week end tra Novara e SanthiàNei prossimi fine settimana, infatti, sui binari tra le due stazioni saranno eseguiti, spiegano da Ferrovie dello Stato, interventi propedeutici... Selva Candida: il cantiere prende forma, Open Week-End 11-12 aprileNel quadrante nord-ovest di Roma, l’area di Selva Candida sta uscendo da una fase di stasi per entrare in una fase visibile di trasformazione... Si parla di: Criticità sulla Domodossola-Milano, Sesto Calende chiama a raccolta il territorio; Ancora una fine settimana senza treni tra l’11 e il 13 aprile. Ecco tutte le variazioni. Nuovo Centro di Produzione Rai Milano: posata la prima pietraCon la posa della prima pietra del nuovo edificio, che a partire dal 2029 ospiterà il nuovo centro di produzione multimediale Rai di Milano, è stato presentato ufficialmente questa mattina il progetto ... rainews.it