Verona-Rovigo stop ai treni | bus sostitutivi per il maxi cantiere

A partire dal 29 maggio alle 23:15, i treni tra Verona e Rovigo saranno sospesi fino al 4 luglio 2026 a causa di un maxi cantiere da 24,7 milioni di euro. Al posto del servizio ferroviario, saranno disponibili bus sostitutivi per i pendolari. La sospensione riguarda l’intera linea e durerà oltre un anno e un mese. La modifica riguarda tutte le corse tra le due città durante il periodo di lavori.

Dal 29 maggio alle 23:15, la linea ferroviaria tra Verona e Rovigo subirà una sospensione totale dei treni per un maxi cantiere da 24,7 milioni di euro che durerà fino al 4 luglio 2026. Il blocco della circolazione colpirà duramente il pendolarismo tra il Veronese e il Polesine. Rete ferroviatoria italiana ha deciso di concentrare tutti gli interventi in un unico grande periodo di fermo. La scelta serve a evitare piccoli lavori sparsi nel tempo che disturberebbero il servizio per mesi. L’obiettivo dichiarato è garantire più sicurezza e regolarità ai viaggiatori. Per tutto questo tempo, i treni regionali che collegano Verona Porta Nuova a Rovigo saranno cancellati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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