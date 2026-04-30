Il ponte del Primo Maggio splende di sole | temperature in rialzo ma c’è una data per il ritorno del maltempo

Il ponte del Primo Maggio si presenta con giornate soleggiate e temperature in aumento su tutta l’Emilia Romagna. Le previsioni indicano un clima stabile e senza piogge, consentendo di trascorrere il fine settimana all’aperto. Tuttavia, è stata comunicata una data in cui il maltempo tornerà a interessare la regione. La situazione meteo rimane monitorata dalle autorità competenti, pronte a intervenire in caso di necessità.

Sarà un ponte del Primo Maggio all’insegna del bel tempo e dei grandi spazi di sereno su tutta l’Emilia Romagna. Secondo le ultime previsioni diffuse dal servizio meteorologico regionale dell'Arpae, l’alta pressione garantirà condizioni di stabilità per l’intera durata delle festività, regalando.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Il ponte del Primo Maggio in Lombardia? Baciato dal sole e con temperature sopra i 20 gradiMilano, 29 aprile 2026 – Un fine settimana del primo maggio caratterizzato dal sole e dalle temperature dal sapore estivo. Nuvole, piogge e temperature in calo. Ma per il ponte del 1° maggio torna il soleGià dai primi giorni della settimana l’anticiclone subirà un certo indebolimento in corrispondenza dell’Europa centrale, per l’ingresso di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Il weekend del Primo Maggio a Riccione: i sapori sul mare, l’artigianato, le mostre d’autore e la Cycling Fest con la Granfondo; Ponte del Primo Maggio: ecco qualche meta perfetta per un mini break primaverile; Cosa fare il Primo Maggio: le idee all'ultimo minuto tra gite, eventi e festival; Meteo, cosa dicono le previsioni in vista del ponte del Primo maggio. Per Ischia e Procida ponte del Primo Maggio con grandi numeriParte con il ponte del Primo Maggio la stagione turistica per Ischia e Procida, dopo un avvio sottotono registrato a Pasqua e per il 25 aprile. (ANSA) ... ansa.it A Napoli attesi 500mila visitatori per il ponte del Primo maggioNuova ondata di turisti a Napoli per il ponte del 1 maggio. Per il fine settimana si stima l'arrivo di circa 500mila visitatori. Questo il dato diffuso dall'Osservatorio turistico urbano, insediato pr ... ansa.it Ponte Primo Maggio, Salerno verso il pienone "Otto camere su dieci già prenotate" Scopri tutti i dettagli sul nostro sito! #Salerno #Cronaca #ponte #primo #maggio - facebook.com facebook Primo maggio, Internazionali di tennis e grandi eventi: niente riposi per i tassisti di Roma ift.tt/X5ZzUMO x.com