Tregua dal maltempo ma dura poco in arrivo nuova ondata di freddo e pioggia
Domenica 29 marzo l’Italia ha beneficiato di una breve pausa dal maltempo, con condizioni meteorologiche più stabili rispetto ai giorni precedenti. Tuttavia, le previsioni segnalano che dalla prossima settimana si verificheranno nuove precipitazioni e venti intensi, che interesseranno diverse regioni del paese. La situazione atmosferica tornerà a essere caratterizzata da piogge e temperature in calo.
(Adnkronos) – Breve tregua del maltempo sull'Italia oggi, domenica 29 marzo, ma dalla prossima settimana l’Italia si troverà a fare i conti ancora con piogge e forti venti. Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, conferma che la giornata di oggi, domenica delle Palme, vedrà un generale miglioramento delle condizioni del tempo su quasi tutta l’Italia grazie. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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