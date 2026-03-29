Tregua dal maltempo ma dura poco in arrivo nuova ondata di freddo e pioggia

Domenica 29 marzo l’Italia ha beneficiato di una breve pausa dal maltempo, con condizioni meteorologiche più stabili rispetto ai giorni precedenti. Tuttavia, le previsioni segnalano che dalla prossima settimana si verificheranno nuove precipitazioni e venti intensi, che interesseranno diverse regioni del paese. La situazione atmosferica tornerà a essere caratterizzata da piogge e temperature in calo.