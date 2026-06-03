tre punti di controllo fermano i maranza

A Desenzano del Garda, tre punti di controllo sono stati istituiti per fermare i veicoli sospetti. La misura mira a verificare le identità e i movimenti di chi entra nella zona. Le autorità hanno spiegato che il controllo del territorio e delle persone è essenziale per garantire la sicurezza. Nessuna informazione è stata fornita sui risultati ottenuti finora o sui tempi di mantenimento di queste misure.

A Desenzano del Garda la ricetta per la sicurezza ha tra i suoi ingredienti principali il costante controllo del territorio e delle persone che arrivano. Se alcuni anni fa il 2 giugno si registrarono alcuni problemi dovuti ai massicci arrivi di giovani di nazionalità italiana e straniera che nella vicina Peschiera del Garda misero in scena un vero e proprio assalto al litorale, da qualche anno questo non accade più. "L’esperienza insegna – spiega il comandante della polizia locale di Desenzano del Garda Marco Matteo Mensi (nella foto) – oggi puntiamo sulla prevenzione. Quando i ragazzi arrivano a Desenzano del Garda in treno incontrano immediatamente le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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