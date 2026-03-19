Durante un controllo stradale a Castiglion Fiorentino, tre persone sono state arrestate dopo che in auto sono stati trovati cosmetici e prodotti per l’igiene personale per un valore di circa 1800 euro, ritenuti provento di furto. La polizia ha fermato il veicolo e, a seguito della perquisizione, ha scoperto la merce rubata. Le tre persone sono state portate in caserma e poste in stato di arresto.

Castiglion Fiorentino (Arezzo), 19 marzo 2026 – Cosmetici e prodotti per l’igiene personale per un valore di circa 1800 euro. E’ quanto hanno trafugato da un supermercato di Castiglion Fiorentino tre uomini di origine georgiana, arrestati dai carabinieri con l’accusa di furto aggravato. Il controllo e la scoperta. Nel corso di un controllo sulla strada regionale, i carabinieri di Cortona hanno fermato un'auto con a bordo i tre. Dall’esame dei documenti hanno potuto accertare che i tre uomini, di età compresa tra i 26 e i 33 anni, erano tutti conosciuti dalle forze dell'ordine e per questo hanno deciso di perquisire l'autovettura, al cui interno è stata rinvenuta la merce. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Li fermano per un controllo, in macchina hanno 1800 euro di cosmetici rubati. Tre arresti

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