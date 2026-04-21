Banda di maranza aggredisce tre papà dopo un furto

Una banda di giovani ha aggredito tre uomini dopo aver tentato di rubare loro qualcosa. I tre sono stati insultati, colpiti ripetutamente con calci e pugni alla testa. L'episodio si è verificato in strada, dove i tre uomini sono stati aggrediti senza motivo apparente. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

di Francesca Galici – Tre papà si sono trovati accerchiati da un “branco” di maranza adolescenti, che li hanno mandati in ospedale. I papà, con le famiglie, si trovavano in vacanza sul lago in una delle cittadine più caratteristiche del bacino lacustre del Garda, certi di aver scelto una località tranquilla in cui potersi rilassare. E sarebbe stato così, se non fosse stato per l’aggressione. Tutto è iniziato quando la figlia di uno degli uomini chiama il padre per informarlo che alcuni suoi coetanei le hanno rubato una cassa acustica dalla borsetta mentre si trovava vicino a un locale sul lungolago Zanardelli. I tre uomini, a quel punto, decidono di intervenire, raggiungono la ragazzina e si fanno spiegare quanto accaduto.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Banda di maranza aggredisce tre papà dopo un furto Minacciato dai Maranza di Don Alì… #maranza #leiene #tiktok Notizie correlate Banda di maranza manda in ospedale tre papà per una cassa acustica: l'aggressione choc sul lago di GardaEssere malmenati per una cassa acustica: è accaduto a Maderno, sul Lago di Garda in provincia di Brescia, dove tre papà si sono trovati accerchiati... Dopo il furto di alcolici al supermercato aggredisce i carabinieri: arrestato.I militari, giunti tempestivamente sul posto, grazie alla minuziosa descrizione del ragazzo, hanno subito individuato il soggetto I carabinieri di... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Banda di maranza manda in ospedale tre papà per una cassa acustica: l'aggressione choc sul lago di Garda; Tre papà (tra cui uno di Cremona) pestati dai maranza sul lago di Garda a Toscolano Maderno: avevano chiesto la restituzione di una cassa acustica rubata alla figlia di uno di loro; Derubano la figlia, i papà cercano di aiutarla: picchiati da una banda di ragazzini - BresciaToday; Toscolano, papà cremonese picchiato dalla baby gang: aggressori già identificati. Banda di maranza manda in ospedale tre papà per una cassa acustica: l'aggressione choc sul lago di GardaEssere malmenati per una cassa acustica: è accaduto a Maderno, sul Lago di Garda in provincia di Brescia, dove tre papà si sono trovati accerchiati da un branco di maranza adolescenti, che li hanno ... ilgiornale.it Toscolano: tre papà picchiati da una banda di ragazzini. Ferito anche un cremoneseAggrediti da un gruppo di maranza per aver chiesto la restituzione di una cassa acustica che poco prima la gang aveva rubato. Vittima del pestaggio, avvenuto sul lago di Garda, tre papà, tra cui un cr ... cremonaoggi.it "Francesco questo è successo a Portici domenica sera. Questa banda di ragazzini stanno vandalizzando tutte le auto tutte le sere. Il Proprietario della macchina mi ha autorizzato a pubblicare. Stamattina e andato anche in questura a denunciare il tutto con il fi facebook Banda di maranza manda in ospedale tre papà per una cassa acustica: l'aggressione choc sul lago di Garda x.com