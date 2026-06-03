Tre giorni di mercatino del libro alla Biblioteca popolare Immagina

Notizia in breve

Da venerdì 5, alle 16, si svolgerà la seconda edizione del mercatino del libro presso la Biblioteca popolare Immagina, organizzato dall’associazione Immagina ets. L’evento si protrarrà per tre giorni, offrendo una selezione di volumi usati e da collezione. La prima edizione, tenuta lo scorso dicembre, aveva riscosso un buon riscontro tra i partecipanti. L’iniziativa si rivolge a lettori di tutte le età e mira a promuovere la cultura attraverso la vendita di libri a prezzi contenuti.