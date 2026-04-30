PaperOnly a Viterbo tre giorni di mercatino dedicato alla carta antica

Dal primo al tre maggio, in piazza dei Caduti a Viterbo si svolge il mercatino chiamato “PaperOnly”, dedicato al collezionismo di materiali cartacei e prodotti correlati. L'evento dura tre giorni e propone esposizioni e scambi legati alla carta antica e ai suoi oggetti. La manifestazione si svolge nello spazio pubblico, attirando appassionati e collezionisti interessati a questa particolare forma di collezionismo.