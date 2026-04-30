PaperOnly a Viterbo tre giorni di mercatino dedicato alla carta antica
Dal primo al tre maggio, in piazza dei Caduti a Viterbo si svolge il mercatino chiamato “PaperOnly”, dedicato al collezionismo di materiali cartacei e prodotti correlati. L'evento dura tre giorni e propone esposizioni e scambi legati alla carta antica e ai suoi oggetti. La manifestazione si svolge nello spazio pubblico, attirando appassionati e collezionisti interessati a questa particolare forma di collezionismo.
Dall'1 al 3 maggio, piazza dei Caduti accoglie il “PaperOnly”, il mercatino dedicato al collezionismo di materiale cartaceo e prodotti affini. L'evento colora la piazza dall'alba fino al tramonto. Documenti storici, grafica pubblicitaria, oggetti da collezione: al PaperOnly c'è tutto. Presente.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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