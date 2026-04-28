Mercatino del libro usato alla Libreria Eli

Nel weekend del 2 e 3 maggio, la Libreria Eli organizza un mercatino del libro usato, offrendo ai visitatori l’opportunità di acquistare un chilo di libri vintage a 5 euro. La manifestazione si svolge presso la libreria, che apre le sue porte per questa iniziativa dedicata agli appassionati di libri di seconda mano. Sono previsti spazi espositivi con numerosi volumi di varie epoche e generi.

Il 2 e il 3 maggio la Libreria Eli apre nuovamente le sue porte per un weekend dedicato ai libri vintage, un’occasione imperdibile per acquistare un chilo di libri a soli 5 euro. Dalla letteratura italiana e straniera alla filosofia, dalla poesia alla storia e alla storia dell’arte, fino ai.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Close-up e Parlour magic show alla Libreria EliTorna l'appuntamento mensile con il Circolo degli Illusionisti alla Libreria Eli. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: La fiera di San Giorgio: Gropello aspetta la grande festa; Abbiamo bisogno di una piazza: all’ex Atesina arriva il mercatino che popola Trento nord e costruisce comunità; Cavour si trasforma in un giardino a cielo aperto: torna la magia di Cavour in Fiore; Mercatini delle pulci in Piemonte: antiquariato e vintage nel weekend del 25-26 aprile. A Cividale del Friuli, dove resiste il mercatino del testo scolastico usatoC’è chi arriva con una busta carica di libri usati da vendere, c’è chi arriva con la lista di tutti quelli da comprare e mostra il prezzo: 300 euro, c’è scritto qua. Il mercatino del libro ... rainews.it Oristano, torna il Mercatino del Libro Scolastico UsatoLa Consulta Giovani di Oristano annuncia la IX edizione del Mercatino del Libro Scolastico Usato, che ripartirà dal 9 settembre nella nuova sede del Circolo Bocciofilo di Via Cagliari. L'iniziativa è ... unionesarda.it Reggio Calabria, Catalano: "Piazza del Popolo deve riaprire: il mercatino storico non si cancella con un atto amministrativo" - facebook.com facebook