Tre giorni di festa sport e divertimento | via alla manifestazione di hockey su prato

La città ha iniziato la manifestazione di hockey su prato Italia Master Cup 2026, che durerà tre giorni. La manifestazione comprende attività sportive e momenti di divertimento, coinvolgendo partecipanti e pubblico. È la più grande edizione italiana dedicata ai master di hockey su prato e si svolge nella località. La cerimonia di apertura ha visto l’arrivo delle squadre e l’inizio delle competizioni.

TORRE SANTA SUSANNA – La città si appresta ad accogliere l’Italia Master Cup 2026, la più grande manifestazione italiana master di hockey su prato. Squadre femminili over 35 e maschili over 40-50-60 provenienti da tutta Italia si sfideranno e si daranno battaglia nei giorni 26, 27 e 28 giugno a. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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