Tre alunne della Antonelli di Chieti premiate al concorso Sinestetica 2026

Tre studentesse della scuola “Antonelli” di Chieti hanno ricevuto un premio al concorso Sinestetica 2026 - Premio Rossella Miscia Cecconi. Sara Ricci, Anastasia Paolini ed Elisabetta Roccioletti sono state riconosciute per il loro lavoro nell’ambito del concorso. La premiazione si è svolta nel corso dell’evento dedicato alla manifestazione. Le giovani partecipanti sono state premiate con un riconoscimento ufficiale.

Sara Ricci, Anastasia Paolini e Elisabetta Roccioletti sono state premiate nell'ambito del concorso Sinestetica 2026 - Premio Rossella Miscia Cecconi. Sono loro le tre alunne che lo scorso 29 maggio hanno trionfato nel corso della cerimonia di premiazione della nona edizione del concorso, che si. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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