Un ragazzo di 27 anni è stato trovato morto sotto un trattore ribaltato, dopo che non aveva fatto ritorno dai campi nel pomeriggio. I colleghi, preoccupati, sono andati a cercarlo e hanno scoperto il corpo schiacciato dall’attrezzo agricolo. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’era più nulla da fare. La polizia ha avviato indagini per chiarire le cause dell’incidente.

Il ragazzo era partito la mattina per lavorare nei campi, come ogni altro giorno. Nel pomeriggio, però, quando all'ora di rientrare non si è fatto vedere, i colleghi sono andati a cercarlo. Lo hanno trovato nel terreno dove stava lavorando, schiacciato sotto il trattore ribaltato; era già morto. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

CON IL TRATTORE GIU' NELLA SCARPATA: 89ENNE MUORE MENTRE FA L'ORTO | 09/05/2026

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Ragazzo di 19 anni si tuffa nel Piave e non riemerge: trovato morto dai passanti. L'ipotesi del malore in acqua

Gavardo, si ribalta col trattore mentre lavora nei campi: muore agricoltore di 27 anniUn agricoltore di 27 anni è morto dopo essersi ribaltato con il trattore mentre lavorava nei campi.

Temi più discussi: Operaio si ribalta con il trattore e muore, trovato dopo ore; ? Trattore si ribalta e lo schiaccia, ragazzo di 27 anni trovato morto dai colleghi - BresciaToday; Incidente sul lavoro: si ribalta col trattore e rimane schiacciato, trasferito in elisoccorso a Caltanissetta; Tragedia all'alba, si ribalta un trattore: morto un 35enne.

Brescia, operaio si ribalta con il trattore e muore: trovato dopo ore dai colleghi milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

Gavardo, si ribalta col trattore mentre lavora nei campi: muore agricoltore di 27 anniIl giovane di origini straniere era riverso a terra sotto la pioggia: i colleghi hanno dato l’allarme dopo diverse ore non vedendolo rientrare in azienda ... ilgiorno.it

Operaio si ribalta con il trattore e muore, trovato dopo ore(ANSA) - BRESCIA, 02 GIU - Un operaio agricolo è morto nel pomeriggio in un incidente sul lavoro avvenuto a Gavardo, in provincia di Brescia. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era impegnato fin ... msn.com

Consigli su come abbattere questo albero... reddit