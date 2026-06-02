Ragazzo di 19 anni si tuffa nel Piave e non riemerge | trovato morto dai passanti L' ipotesi del malore in acqua

Da ilgazzettino.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un giovane di 19 anni è morto annegato nel fiume Piave. Dopo essersi tuffato, non è riemerso e il suo corpo è stato avvistato da alcuni bagnanti, che hanno poi segnalato la presenza del cadavere. L’intervento di soccorso è avvenuto nella serata di lunedì 1 giugno. Non sono stati confermati altri dettagli, e si ipotizza un malore come causa del decesso.

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ORMELLE - Diciannovenne fa il bagno nel Piave e muore annegato. Il suo cadavere è stato visto galleggiare da alcuni bagnanti e poi recuperato ieri, lunedì 1 giugno, in tarda serata sul greto del fiume, al confine tra Roncadelle, in via Piave, e Cimadolmo. L’ipotesi più accreditata è quella di un malore in acqua, ma sul caso stanno ancora lavorando i carabinieri. Da un primo esame esterno, sul corpo non sono stati rilevati segni di violenza, escludendo quindi altre cause. L’episodio riapre il triste capitolo delle morti sul Piave, che l’estate scorsa aveva portato tutti i Comuni rivieraschi a riflettere sulla necessità di sensibilizzare sulle insidie che il fiume rappresenta per i bagnanti. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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