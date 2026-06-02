Ragazzo di 19 anni si tuffa nel Piave e non riemerge | trovato morto dai passanti L' ipotesi del malore in acqua

Notizia in breve

Un giovane di 19 anni è morto annegato nel fiume Piave. Dopo essersi tuffato, non è riemerso e il suo corpo è stato avvistato da alcuni bagnanti, che hanno poi segnalato la presenza del cadavere. L’intervento di soccorso è avvenuto nella serata di lunedì 1 giugno. Non sono stati confermati altri dettagli, e si ipotizza un malore come causa del decesso.