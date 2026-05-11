Trasversale Orte-Civitavecchia parte il cantiere per il nuovo tratto tra Monte Romano e Tarquinia
Oggi è iniziato ufficialmente il cantiere per il primo tratto tra Monte Romano Est e Tarquinia lungo la SS 675 “Umbro Laziale”. La società incaricata dei lavori ha ricevuto l’autorizzazione per avviare le operazioni di costruzione sulla tratta compresa tra Monte Romano e Tarquinia, nell’ambito di un intervento più ampio volto al potenziamento della superstrada che collega Orte a Civitavecchia.
Un nuovo step verso il completamento della superstrada fino a Civitavecchia. Anas ha consegnato nella mattina di oggi i lavori per la realizzazione del 1° stralcio della tratta Monte Romano Est – Tarquinia, nell’ambito del potenziamento della SS 675 “Umbro Laziale”.L’intervento costituisce il.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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