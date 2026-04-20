VIDEO| Entro giugno la fine dei lavori | con i due nuovi ingressi su via Ferrari la stazione si apre alla città FOTO

Entro giugno 2026 saranno completati i lavori di ristrutturazione della stazione di Pescara, che prevede anche l'apertura di due nuovi ingressi su via Ferrari. Con la rimozione di tutte le aree di cantiere, la stazione sarà completamente riqualificata e accessibile alla città. La fine dei lavori segna il termine di un intervento di ristrutturazione che ha coinvolto varie zone dell'edificio.

Entro giugno 2026 i lavori finiranno e, con la rimozione di tutte le aree di cantiere, la stazione di Pescara godrà letteralmente di un nuovo “respiro”, aprendosi completamente alla città. Questo perché, con quei lavori in corso nell'atrio della stazione centrale, si avranno i due nuovi ingressi.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Cittadella universitaria: arriva la proroga, fine lavori entro il 30 giugnoIn estate la conclusione degli interventi più impegnativi, presso l'ex Agenzia delle Entrate e l'ex Isituto Marconi. Dal fantasy all'intelligenza artificiale: la biblioteca del Liceo si apre alla città con centinaia di nuovi titoliGrazie al fondo del ministero della Cultura, il catalogo dell'istituto si arricchisce di saghe di successo e saggi sull'attualità Non solo classici... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: RECRUITING LAB per Costa Crociere: 57 posizioni a bordo nave - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Concorso Premio Abbado-Abbiati, candidature entro il 1° giugno per le scuole; Bologna Città 30: Nuovo Progetto Pilota nel Quartiere Navile per Strade più Sicure e Vivibili; Primo sopralluogo nel cantiere dell'ex Provveditorato di Cremona: la fine dei lavori entro giugno. VIDEO| Entro giugno la fine dei lavori: con i due nuovi ingressi su via Ferrari la stazione si apre alla città [FOTO]Entro giugno 2026 i lavori finiranno e, con la rimozione di tutte le aree di cantiere, la stazione di Pescara godrà letteralmente di un nuovo respiro, aprendosi completamente alla città. Questo ... ilpescara.it Entro giugno nuovo piano strategico per la sicurezza sul lavoroOggi il tavolo di coordinamento in Regione ha esaminato una prima bozza che, attualmente, si fissa su otto obiettivi: l’incremento delle risorse umane negli Spisal; l’intensificazione dei controlli; l ... quotidianosanita.it Balneari, avvio e conclusione gare entro giugno 2026: la curiosa decisione del TAR Liguria. Non è affatto scontato che i giudici amministrativi siano destinati a pervenire alle medesime decisioni anche per gli altri comuni costieri. Link all'articolo completo nel p x.com Riva Ligure apre la partita delle spiagge: gare entro ottobre 2026 per concessioni balneari e attività sul mare Entro giugno il disciplinare di gara, previsti criteri su servizi, ambiente, accessibilità e qualità dell’offerta - facebook.com facebook