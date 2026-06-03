È stata presentata una biografia del giudice Santiapichi, che descrive il suo ruolo nei processi contro Ali A.ça e le Brigate Rosse. La pubblicazione analizza anche il rapporto tra il giudice e uno scrittore noto, rivelando dettagli sulla loro collaborazione. La cerimonia si è tenuta nel quartiere di Trastevere, dove si è celebrato il contributo del giudice alla giustizia italiana. La biografia fornisce approfondimenti sulla sua carriera e sui legami con personalità del mondo letterario.

Come ha gestito i processi contro Ali A?ca e le Brigate Rosse?. Quali segreti rivela la biografia sul rapporto tra il giudice e Sciascia?. Perché il figlio di Santiapichi ha partecipato all'evento a Trastevere?. Come ha mantenuto l'indipendenza dalle pressioni politiche durante gli anni di piombo?.? In Breve Presentazione a Trastevere presso lo spazio Scena della biografia di Salvatore Lordi.. Proiezione di frammenti dell'inchiesta documentaristica di Sergio Zavoli del 1989.. Intervento del figlio Xavier e prefazione scritta da Walter Veltroni.. Prossima presentazione dell'opera a Scicli nella città natale del magistrato.. Il ricordo del giudice Santiapichi torna a Trastevere per la presentazione della sua biografia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trastevere celebra il giudice Santiapichi: nasce la sua biografia

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