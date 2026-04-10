Il presidente si è recato in Vaticano per la sua prima udienza ufficiale con Papa Leone XIV. Con lui era presente anche Brigitte, accompagnata da un corteo di oltre dieci veicoli, vestita in tailleur nero e senza velo. La visita si è svolta nel quartiere di Trastevere, e il presidente ha effettuato un gesto definito eroico durante l’evento. Questo incontro segna un momento importante nel calendario ufficiale.

Roma, 10 aprile 2026 – È arrivato in Vaticano con la ‘ premier dame’ Brigitte – in tailleur nero e senza velo – accompagnato da un lungo corteo presidenziale con oltre 10 autovetture. È iniziata così la visita non ufficiale di Emmanuel Macron a Roma, dove questa mattina è stato ricevuto in udienza privata da Papa Leone XIV. È stato il primo faccia a faccia tra il presidente francese e il Pontefice, un colloquio strategico in vista dei negoziati per la tregua in Iran e il quadro della crisi in Medio Oriente sempre più preoccupante. A Pasqua il Papa aveva invocato la pace davanti a 50mila fedeli raccolti in Piazza San Pietro e, da quando si è insediato, il suo impegno è stato contro la guerra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Macron in Vaticano per la sua prima udienza da Papa Leone XIV. La visita in Trastevere con Brigitte e il ‘gesto eroico’ del presidente

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Oggi nella Città del Vaticano, a Roma, in attesa dell’incontro con Papa Leone XIV. Un momento importante che vedrà riunite le famiglie di Milano Cortina 2026, il CONI e il CIP, insieme agli atleti olimpici e paralimpici. Un’occasione per riflettere sul grande lavo - facebook.com facebook

Papa Leone XIV e il presidente francese Emmanuel Macron Foto © Vatican Media x.com