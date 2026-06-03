Trasporti nuove opportunità di lavoro con Start Romagna | posizioni aperte tra uffici officine e autisti

Da forlitoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Start Romagna avvia un nuovo piano di assunzioni nel settore trasporti, con posizioni aperte in uffici, officine e tra autisti. La società punta a rafforzare i servizi nel bacino di Forlì-Cesena, continuando a investire sul personale. La strategia mira a migliorare la mobilità locale, rendendola più efficiente e sostenibile. Il piano di reclutamento fa parte di un percorso di crescita dell’azienda nel territorio.

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Start Romagna conferma il proprio trend di crescita e lancia un nuovo piano di reclutamento del personale per potenziare i servizi nel bacino di Forlì-Cesena, continuando a investire sulle persone per offrire una mobilità sempre più efficiente, sostenibile e vicina alle esigenze del territorio. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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