Trasporti nuove opportunità di lavoro con Start Romagna | posizioni aperte tra uffici officine e autisti
Start Romagna avvia un nuovo piano di assunzioni nel settore trasporti, con posizioni aperte in uffici, officine e tra autisti. La società punta a rafforzare i servizi nel bacino di Forlì-Cesena, continuando a investire sul personale. La strategia mira a migliorare la mobilità locale, rendendola più efficiente e sostenibile. Il piano di reclutamento fa parte di un percorso di crescita dell’azienda nel territorio.
Start Romagna conferma il proprio trend di crescita e lancia un nuovo piano di reclutamento del personale per potenziare i servizi nel bacino di Forlì-Cesena, continuando a investire sulle persone per offrire una mobilità sempre più efficiente, sostenibile e vicina alle esigenze del territorio. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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