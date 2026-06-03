Trasporti nuove opportunità di lavoro con Start Romagna | posizioni aperte tra uffici officine e autisti

Start Romagna avvia un nuovo piano di assunzioni nel settore trasporti, con posizioni aperte in uffici, officine e tra autisti. La società punta a rafforzare i servizi nel bacino di Forlì-Cesena, continuando a investire sul personale. La strategia mira a migliorare la mobilità locale, rendendola più efficiente e sostenibile. Il piano di reclutamento fa parte di un percorso di crescita dell’azienda nel territorio.

Start Romagna conferma il proprio trend di crescita e lancia un nuovo piano di reclutamento del personale per potenziare i servizi nel bacino di Forlì-Cesena, continuando a investire sulle persone per offrire una mobilità sempre più efficiente, sostenibile e vicina alle esigenze del territorio. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

150 offerte di lavoro a Malpensa e corsi gratuiti in logistica

Notizie e thread social correlati

Nuove opportunità di lavoro in Start Romagna: si cercano autisti e addetti ai controlliStart Romagna sta cercando autisti e addetti ai controlli per ampliare i servizi di mobilità nella zona di Rimini.

Leggi anche: Start Romagna cerca personale, dall'ufficio acquisti all'officina: le posizioni aperte a Cesena e Forlì

Temi più discussi: Start Romagna: dal 1 giugno scattano le nuove tariffe; Autobus, più collegamenti per l'aeroporto Ridolfi: al via le corse serali e la nuova fermata Terminal; Start, via ai rincari. Col sistema delle zone il calcolo del biglietto; Provincia di Rimini: dal 1° giugno nuove tarifffe per il trasporto pubblico localLOCALE.

iEmilia-Romagna, ordinanza anti-caldo dopo l’appello dei sindacati per trasporti, cantieri e consegne Nel 2025 il testo che vietava di lavorare nelle ore più calde scattò il 2 luglio, quest’anno è attesa a giorni UNA MISURA DI CIVILTA' x.com

Nuove opportunità di lavoro in Start Romagna: si cercano autisti e addetti ai controlliL'azienda del trasporto pubblico ha aperto nuove selezioni per autisti di autobus e addetti alla verifica dei titoli di viaggio, con prospettive di stabilizzazione e welfare aziendale ... riminitoday.it

Start Romagna, selezioni aperte a Ravenna: assunzioni per elettrauti, autisti e personale di bordoProsegue il piano di rafforzamento del servizio di trasporto pubblico nel territorio ravennate. Start Romagna S.p.A. ha avviato una nuova campagna di ... ravennanotizie.it