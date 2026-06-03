Nuove opportunità di lavoro in Start Romagna | si cercano autisti e addetti ai controlli

Da riminitoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Start Romagna sta cercando autisti e addetti ai controlli per ampliare i servizi di mobilità nella zona di Rimini. L’azienda continua a sviluppare la propria presenza nel territorio romagnolo, puntando a rafforzare le attività legate ai trasporti e ai controlli sui mezzi. Le assunzioni sono rivolte a figure professionali coinvolte nelle operazioni di gestione e controllo delle corse, con l’obiettivo di migliorare il servizio locale.

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Start Romagna non ferma la sua corsa e prosegue nel percorso di espansione e potenziamento dei servizi di mobilità sul territorio romagnolo, con un focus speciale sul bacino di Rimini. Per sostenere questa crescita e garantire standard qualitativi sempre più elevati a cittadini e turisti. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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