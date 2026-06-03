Nuove opportunità di lavoro in Start Romagna | si cercano autisti e addetti ai controlli

Notizia in breve

Start Romagna sta cercando autisti e addetti ai controlli per ampliare i servizi di mobilità nella zona di Rimini. L’azienda continua a sviluppare la propria presenza nel territorio romagnolo, puntando a rafforzare le attività legate ai trasporti e ai controlli sui mezzi. Le assunzioni sono rivolte a figure professionali coinvolte nelle operazioni di gestione e controllo delle corse, con l’obiettivo di migliorare il servizio locale.