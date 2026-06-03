Start Romagna cerca personale dall' ufficio acquisti all' officina | le posizioni aperte a Cesena e Forlì

Notizia in breve

Start Romagna sta cercando personale per diverse posizioni, dall’ufficio acquisti all’officina, a Cesena e Forlì. L’azienda ha avviato un nuovo piano di assunzioni nel territorio di Forlì-Cesena, mantenendo il suo piano di crescita. L’obiettivo è potenziare i servizi e migliorare la mobilità locale, puntando su un modello più efficiente, sostenibile e rispondente alle esigenze del territorio.