Start Romagna cerca personale dall' ufficio acquisti all' officina | le posizioni aperte a Cesena e Forlì

Da cesenatoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Start Romagna sta cercando personale per diverse posizioni, dall’ufficio acquisti all’officina, a Cesena e Forlì. L’azienda ha avviato un nuovo piano di assunzioni nel territorio di Forlì-Cesena, mantenendo il suo piano di crescita. L’obiettivo è potenziare i servizi e migliorare la mobilità locale, puntando su un modello più efficiente, sostenibile e rispondente alle esigenze del territorio.

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Start Romagna conferma il proprio trend di crescita e lancia un nuovo piano di reclutamento del personale per potenziare i servizi nel bacino di Forlì-Cesena, continuando a investire sulle persone per offrire una mobilità sempre più efficiente, sostenibile e vicina alle esigenze del territorio. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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