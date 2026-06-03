Trasformano il riciclo del vetro in un gioco | primo premio nazionale per gli studenti di Cisterna

La classe terza A della scuola media Plinio Il Vecchio di Cisterna ha vinto il progetto "Il Circolo del Vetro", iniziativa educativa promossa da CoReVe, Consorzio di Recupero del Vetro, per avvicinare i giovani ai temi del riciclo e dell'economia circolare.I ragazzi della scuola in provincia di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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Sous Versailles : réservoirs, tunnels et canalisations dun chantier titanesque Documentaire - AT

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Perché i centri dati devono usare e sprecare tonnellate di acqua dolce invece di un sistema di riciclo dell'acqua a circuito chiuso. reddit

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