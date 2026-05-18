Un gruppo di giovani ecologisti ha ricevuto un riconoscimento nazionale per il progetto dedicato al riciclo. Hanno creato regali per la Festa del Papà utilizzando materiali di recupero, trasformando i rifiuti in oggetti utili e originali. Gli insegnanti hanno proposto un’idea che ha coinvolto i bambini nel riutilizzo di materiali, guidandoli nella realizzazione di prodotti fatti a mano. Il premio è stato assegnato in occasione di una cerimonia organizzata nel capoluogo.

? Punti chiave Come hanno trasformato i rifiuti in regali per la Festa del Papà?. Quale idea degli insegnanti ha permesso di vincere il premio nazionale?. Chi ha finanziato il premio per le classi di Longarone e Castellavazzo?. Perché questo progetto scolastico è diventato un modello per tutto il territorio?.? In Breve Cerimonia di premiazione prevista oggi 18 maggio 2026 dalle ore 10:30 a Longarone.. Classi vincitrici riceveranno 500 euro offerti dall'azienda di gioielleria Milor.. Laboratori creativi realizzati dai bambini in occasione della Festa del Papà 2026.. Progetto sostenibile promosso con il patrocinio della Fondazione Carta Etica del Packaging. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piccoli ecologisti vincono il premio nazionale: l’arte del riciclo

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