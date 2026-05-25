Fata Verdina e Mago del Riciclo | gli studenti di Fiumicino premiati per i lavori sull’ambiente

Notizia in breve

Gli studenti di Fiumicino sono stati premiati per i lavori sull’ambiente durante la cerimonia conclusiva del progetto “Incanto Riciclus” nella Sala del Consiglio Comunale. L’iniziativa, promossa da Fiumicino Ambiente e dal Comune, si è svolta con la partecipazione di studenti che hanno realizzato lavori ispirati a Fata Verdina e al Mago del Riciclo. La mattinata ha visto premi e momenti di festa, con un focus sulla sensibilizzazione ambientale.