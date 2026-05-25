Fata Verdina e Mago del Riciclo | gli studenti di Fiumicino premiati per i lavori sull’ambiente
Gli studenti di Fiumicino sono stati premiati per i lavori sull’ambiente durante la cerimonia conclusiva del progetto “Incanto Riciclus” nella Sala del Consiglio Comunale. L’iniziativa, promossa da Fiumicino Ambiente e dal Comune, si è svolta con la partecipazione di studenti che hanno realizzato lavori ispirati a Fata Verdina e al Mago del Riciclo. La mattinata ha visto premi e momenti di festa, con un focus sulla sensibilizzazione ambientale.
Fiumicino, 25 maggio 2026 – Una mattinata di festa, creatività e partecipazione: si è concluso, presso la Sala del Consiglio Comunale di Fiumicino, il progetto di didattica ambientale “ Incanto Riciclus ”, promosso da Fiumicino Ambiente, in collaborazione con il Comune di Fiumicino. Nel corso dell’anno scolastico 2526, il progetto ha coinvolto le scuole del territorio in un percorso dedicato ai temi della sostenibilità ambientale, della raccolta differenziata e del valore del riciclo. I bambini delle scuole dell’infanzia hanno vissuto un viaggio speciale insieme alla Fata Verdina, tra racconti, attività interattive e piccoli “incantesimi” dedicati alla trasformazione dei rifiuti in nuove risorse. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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