Il Comune ha stanziato oltre 10 milioni di euro in più per la linea verde del tram. FdI ha chiesto l’accesso agli atti, denunciando presunte carenze e criticità nel progetto. La determina comunale conferma l’aumento di fondi necessari per completare i lavori. Nessuna altra informazione sui motivi dell’incremento o sulla natura delle criticità. La richiesta di accesso agli atti mira a ottenere dettagli più approfonditi sui costi e sugli eventuali problemi riscontrati.

Bologna, 3 giugno 2026 – Linea verde, serviranno oltre 10 milioni di euro in più. Questa la cifra quantificata da una determina del Comune. E ora il centrodestra si muove con una richiesta di accesso agli atti. Il Comune infatti ha approvato nei giorni scorsi un progetto esecutivo aggiornato dell’intervento. https:www.ilrestodelcarlino.itbolognaeconomiamulte-autovelox-bologna-seconda-x0ypo1mk "Carenze e criticità progettuali”. “Mentre il sindaco Matteo Lepore continua a vendere ai bolognesi la favola di una città in cui tutto procede secondo cronoprogramma e i cantieri si chiuderanno entro l’estate – le parole di Francesco Sassone (FdI) –, gli stessi atti del Comune smontano questa propaganda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tram, 10 milioni in più per la Verde. FdI chiede l’accesso agli atti: “Ci sono troppe carenze e criticità”

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