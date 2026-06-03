Trail running | l’IA rivoluziona i soccorsi nelle Alpi valdostane

Durante le gare di trail running nelle Alpi valdostane, i soccorritori utilizzeranno un'app che sfrutta l'intelligenza artificiale per monitorare i parametri vitali dei partecipanti. L’app raccoglierà dati come battito cardiaco, ossigenazione e temperatura corporea in tempo reale. Questi informazioni permetteranno di valutare rapidamente lo stato di salute degli atleti e di intervenire più efficacemente in caso di emergenza.

Come cambierà la gestione dei parametri vitali durante le gare?. Quali dati precisi registreranno i soccorritori tramite l'app dedicata?. Come ridurrà la piattaforma Emsy i tempi di risposta in emergenza?. Chi coordinerà in tempo reale i medici e i volontari?.? In Breve Accordo tra Vda Trailers ed Emsy per Gran Trail Courmayeur dal 10 al 12 luglio.. Tor des géants previsto dall'11 al 20 settembre con gestione digitale integrata.. Alessandra Nicoletti e Paolo Griselli coordinano l'innovazione tecnologica nelle gare valdostane.. Piattaforma Emsy collega centrale operativa e app mobile per monitoraggio parametri vitali.. L’intelligenza artificiale entra nel soccorso alpino per il Tor des géants. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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