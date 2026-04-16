Trail running | Alice Testini convocata dall' Italia per gli Europei
In vista dei Campionati Europei “off road” programmati a Kamnik, in Slovenia, dal 5 al 7 giugno, la Federazione Italiana di Atletica Leggera ha annunciato la rosa dei dieci atleti convocati per le competizioni di trail running. Tra loro figura anche una atleta che si prepara a rappresentare l’Italia in questa disciplina. La selezione si riferisce alle gare che si svolgeranno nel fine settimana, coinvolgendo atleti provenienti da diverse parti del paese.
In vista dei Campionati Europei “off road” che si svolgeranno a Kamnik (Slovenia) da venerdì 5 a domenica 7 giugno, la Direzione Tecnica della Fidal ha comunicato i dieci atleti selezionati per le gare di trail. In azzurroSaranno tre i lombardi in azzurro: la milanese Fabiola Conti (Team Mud &.🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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