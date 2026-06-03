Un incidente stradale si è verificato oggi sulla Statale 700 a Caserta, provocando una vittima e blocchi nel traffico. Le autorità intervenute sul posto stanno gestendo la situazione e hanno avviato le indagini. Non sono stati resi noti dettagli sulle cause dell’incidente o sull’identità delle persone coinvolte. La strada rimane chiusa o parzialmente interdetta al traffico in entrambe le direzioni.

Drammatico incidente stradale nella giornata odierna lungo la Strada Statale 700 "Della Reggia di Caserta". Il sinistro si è verificato nel tratto compreso tra gli svincoli di Caserta Zona Industriale e San Clemente e ha coinvolto tre veicoli. Nell'impatto - come anticipa Il Mattino - ha perso la vita una persona, la cui identità non è stata ancora resa nota. I sanitari giunti sul posto hanno tentato ogni verifica del caso, ma per la vittima non c'è stato nulla da fare: il decesso è stato constatato direttamente sul luogo dell'incidente. Per consentire i rilievi e ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, sono intervenuti gli agenti delle forze dell'ordine insieme al personale Anas. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Tragico incidente sulla Statale 700 a Caserta: una vittima e traffico bloccato

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INCIDENTE IN AUTOSTRADA A CASERTA SUD, 18ENNE MUORE DOPO LO SCHIANTO TRA AUTO E MOTO

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