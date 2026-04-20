Tragico incidente sulla strada statale tra Abruzzo e Lazio | una vittima

Nel pomeriggio di lunedì 20 aprile, lungo la strada statale 690 “Avezzano–Sora”, tra le regioni Abruzzo e Lazio, si è verificato un incidente che ha causato una vittima. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto per i rilievi e per gestire la situazione. La dinamica dell’incidente e ulteriori dettagli sono ancora al vaglio delle autorità competenti.

Un incidente dalle conseguenze mortali su è verificato lungo la strada statale 690 “Avezzano–Sora”, tra Abruzzo e Lazio, nel pomeriggio di lunedì 20 aprile.Nell’incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, sono rimasti coinvolti due veicoli e una persona è deceduta.La strada nel.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Scontro frontale sulla strada statale a Messina, due morti: una vittima aveva 25 anni Salento, tragico incidente sulla Statale 275: c'è un mortoUn tamponamento tra due autovetture sulla Strada Statale 275, nei pressi dello svincolo per Otranto e Scorrano, è costato la vita a un uomo di 61... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Tragico incidente stradale a Loreggia: morto un camionista, due feriti e strada chiusa; Tragico incidente sulla Potenza-Melfi: purtroppo non ce l’ha fatta anche l’altro uomo; Tragico incidente in moto, muore a 63 anni; Auto fuori strada sulla Lecce-Arnesano, morto il figlio 21enne del consigliere regionale Dino Basile. Tragico incidente stradale sulla SS18 a Eboli. Un morto e due feritiTragico incidente stradale nella tarda mattinata a Eboli sulla SS18 in località Corno d’Oro. Per cause in corso di accertamento si sono scontrate una Fiat 500, una Opel e una BMW. Nello schianto un ... ondanews.it Marano Marchesato sotto shock per Luciano e Mariano dopo il tragico incidente sulla SS 107 a San FiliI social network si sono riempiti in poche ore di messaggi di cordoglio e di dolore per la morte del giovane 19enne e dell’uomo di 49 anni che era con lui ... cosenzachannel.it +++ SOSPESO LO SCIOPERO DEGLI AUTOTRASPORTATORI +++ Sospeso lo sciopero dopo il tragico incidente avvenuto sull'A1 costato la vita ad un camionista che partecipava all’organizzazione dei presidi. - facebook.com facebook #9aprile2024 - #9aprile2026 A due anni dal tragico incidente mortale alla Centrale idroelettrica di Bargi, nel comune di Camugnano, insieme alla Flaei Cisl Emilia Romagna abbiamo ricordato le vittime e i feriti, deponendo una corona di fiori davanti al cancell x.com