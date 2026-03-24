ABBONATI A DAYITALIANEWS Chiusura temporanea in entrambe le direzioni. A seguito di un incidente stradale, la strada statale 514 “Di Chiaramonte” è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia. Il blocco interessa il tratto al chilometro 19,550, nei pressi di Licodia Eubea. La comunicazione è stata diffusa da Anas, che ha evidenziato come la circolazione sia stata interrotta per consentire le operazioni di recupero di un mezzo pesante coinvolto nel sinistro. Interventi in corso sul posto. Sul luogo dell’incidente sono attualmente presenti le squadre di Anas e le forze dell’ordine, impegnate nella gestione dell’emergenza e nella messa in sicurezza dell’area. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Incidente sulla statale 514: traffico bloccato a Licodia Eubea

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