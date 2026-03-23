Pedone investito sull’Adriatica

Il tratto di statale Adriatica difronte al McDonald’s di San Benedetto, in via della Liberazione, si conferma fra i più pericolosi della città. Gli incidenti, soprattutto nelle ore serali, si registrano con una certa frequenza e sono quasi sempre di una certa gravità. L’ultimo sinistro è accaduto alle ore 22,30 di sabato e c’è rimasto vittima un uomo di 36 anni che è stato urtato da una Fiat Panda, vecchio modello, diretta verso nord. Il pedone è finito sul cofano dell’utilitaria, frantumando il parabrezza per poi piombare a terra con una certa violenza. Il trentaseienne ha subito traumi di certa importanza e dopo la stabilizzazione a bordo dell’ambulanza della potes è stato trasportato al vicino pronto soccorso in codice rosso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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