Pedone investito sull’Adriatica

Da ilrestodelcarlino.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tratto di statale Adriatica difronte al McDonald’s di San Benedetto, in via della Liberazione, si conferma fra i più pericolosi della città. Gli incidenti, soprattutto nelle ore serali, si registrano con una certa frequenza e sono quasi sempre di una certa gravità. L’ultimo sinistro è accaduto alle ore 22,30 di sabato e c’è rimasto vittima un uomo di 36 anni che è stato urtato da una Fiat Panda, vecchio modello, diretta verso nord. Il pedone è finito sul cofano dell’utilitaria, frantumando il parabrezza per poi piombare a terra con una certa violenza. Il trentaseienne ha subito traumi di certa importanza e dopo la stabilizzazione a bordo dell’ambulanza della potes è stato trasportato al vicino pronto soccorso in codice rosso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

pedone investito sull8217adriatica
© Ilrestodelcarlino.it - Pedone investito sull’Adriatica

Articoli correlati

Leggi anche: Vicomero, pedone investito nella notte sull’Asolana: è gravissimo

Pedone investito a OlmoAltro incidente stradale nella serata di oggi, domenica 18 gennaio, alle porte di Arezzo.

Tutti gli aggiornamenti su Pedone investito

Discussioni sull' argomento Pedone investito sull’Adriatica; Investito da un treno alla stazione, morto un pedone.

pedone investito sull adriaticaPedone investito sull’AdriaticaIl tratto di statale Adriatica difronte al McDonald’s di San Benedetto, in via della Liberazione, si conferma fra i ... ilrestodelcarlino.it

Mi hai investito, ma è una truffa: presoUfficialmente Filippo Cardullo, 60 anni, è un giostraio. Ma nella realtà è un attore che tramite faccia tosta, pantaloni strappati e finte ferite sanguinanti riesce a convincere decine di ... torino.repubblica.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.