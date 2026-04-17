Un uomo di 78 anni è stato investito da una moto nel primo pomeriggio di oggi in via Milano, a Erba. Dopo l’impatto, è stato sbalzato di diversi metri e le sue condizioni sono risultate gravissime. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno stabilizzato il ferito prima di trasferirlo in ospedale. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine.

Erba (Como), 17 aprile 2026 – Ferite gravissime per un uomo di 78 anni, investito da una moto nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 17 aprile 2026. La due ruote lo ha urtato e sbalzato di diversi metri. L'incidente è avvenuto in via Milano a Erba (provincia di Como) poco prima delle 14.30, nel tratto all'altezza di un'area di servizio. La dinamica dell’impatto. La moto, guidata da un uomo di 27 anni rimasto a sua volta ferito, ha colpito il pedone che, secondo la prima ricostruzione, sembra stesse a ttraversando la strada, un'arteria dritta e molto trafficata, in un punto in cui non sono presenti strisce pedonali. Il pensionato, finito a diversi metri di distanza rispetto al punto in cui è avvenuto l'impatto, è stato soccorso dal 118, con traumi multipli e in gravi condizioni.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Erba, investito da moto in via Milano e sbalzato di diversi metri: gravissimo pedone

Notizie correlate

Schianto auto-moto a Settimo Milanese: motociclista sbalzato a terra per diversi metri, è gravissimoViolento incidente questa mattina in via Enrico Fermi, nella frazione di Seguro, a Settimo Milanese.

Somma Lombardo, pedone investito da un’auto: gravissimo in ospedaleSomma Lombardo (Varese), 5 marzo 2026 – Drammatico incidente a Somma Lombardo, nel Varesotto: un pedone è stato investito ed è stato portato...

Approfondimenti e contenuti

Erba, grave un uomo investito da una moto. In azione l’elisoccorsoBrutto incidente stradale in via Milano a Erba poco d0po le 14. Un uomo di 78 anni è stato investito da una moto e sbalzato a diversi metri di distanza in seguito all’impatto. L’uomo è stato trasporta ... comozero.it

Erba, investito da una moto: grave uomo di 78 anniUn uomo di 78 anni, del quale non si conoscono ancora le generalità, si trova in gravi condizioni dopo essere stato travolto da una moto in via Milano a Erba. laprovinciadicomo.it