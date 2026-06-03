Emanuela De Angelis, 22 anni, è deceduta dopo essere rimasta coinvolta in un incidente stradale sull’Asse Mediano. La giovane di Caivano era stata ricoverata in ospedale alcuni giorni prima a seguito dell’incidente, ma le ferite riportate si sono rilevate fatali. La notizia è stata confermata dalle autorità sanitarie e dalle forze dell’ordine. La dinamica dell’incidente non è ancora stata resa pubblica. La famiglia e la comunità di Caivano sono in lutto per la perdita.

Non ce l'ha fatta Emanuela De Angelis, 22 anni di Caivano, deceduta dopo alcuni giorni di ricovero in ospedale a seguito del grave incidente stradale avvenuto sull’Asse Mediano. La giovane era in sella a una moto insieme al fratello maggiore quando si è verificato il drammatico impatto. Secondo le prime ricostruzioni, i due giovani viaggiavano a bordo di una moto quando si sono trovati davanti due automobili ferme sulla carreggiata a causa di un precedente tamponamento. L’impatto è stato inevitabile e violentissimo. La forza dell'urto ha scaraventato i due centauri sull’asfalto. Emanuela ha battuto violentemente la testa durante la caduta, riportando ferite gravissime. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Tragedia sull’Asse Mediano, Emanuela De Angelis non ce l’ha fatta: Caivano piange la giovane di 22 anni

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