Emanuela non ce l' ha fatta | si è spenta giovanissima dopo l' incidente in moto

Emanuela De Angelis, 22 anni, è deceduta dopo essere rimasta gravemente ferita in un incidente in moto sull’asse mediano. La ragazza, residente a Caivano, è stata coinvolta nello scontro e trasportata d’urgenza in ospedale, dove è morta nelle ultime ore. La dinamica dell’incidente è sotto indagine, e non sono stati ancora resi noti dettagli aggiuntivi.

Non ce l'ha fatta Emanuela De Angelis, la 22enne di Caivano rimasta gravemente ferita in un incidente in moto sull'asse mediano. La giovane è morta dopo alcuni giorni di ricovero al Cardarelli, dove era stata trasferita in condizioni apparse subito molto gravi.Secondo quanto ricostruito, Emanuela. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Emanuela Folliero - I Bellissimi di Rete 4 (5 dicembre 1998)

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