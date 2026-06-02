Una ragazza di 22 anni è deceduta a seguito di un incidente in moto avvenuto sull’asse mediano. L’incidente si è verificato nei giorni scorsi e ha coinvolto un veicolo a due ruote. La famiglia della vittima si trova a Caivano, dove si sono radunate persone per esprimere solidarietà. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente. La ragazza è morta poco dopo l’intervento medico.

Caivano si stringe attorno alla famiglia di Emanuela De Angelis, la ragazza di 22 anni deceduta dopo un grave incidente avvenuto nei giorni scorsi sull’ asse mediano. Dopo il ricovero e i tentativi dei medici di stabilizzarla, nelle ultime ore è arrivata la notizia della morte, che ha scosso profondamente amici e conoscenti. Incidente sull’asse mediano: la ricostruzione dei fatti. Secondo quanto emerso, Emanuela viaggiava su una moto condotta dal fratello maggiore. Lungo la carreggiata, i due si sarebbero trovati davanti a due auto ferme a causa di un precedente tamponamento: una situazione improvvisa che avrebbe reso lo schianto inevitabile. Le condizioni della 22enne e il ricovero al Cardarelli. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Emanuela De Angelis, l’Italia piange la ragazza di 22 anni: morta dopo l’incidente in moto

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