Ucraina drone su autobus a Nikopol | 4 morti Zelensky | Terrore russo

Un attacco con drone ha provocato quattro morti e sette feriti in un autobus a Nikopol, in Ucraina. Il presidente ha definito l’incidente un atto di “terrore russo” e ha riferito che le vittime sono state colpite da un drone a pilotaggio remoto. Le autorità locali stanno gestendo le operazioni di soccorso e indagano sull’accaduto. La notizia arriva in un momento di tensione crescente tra le due nazioni.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su X denuncia un nuovo attacco di Mosca con vittime. “Sette persone sono attualmente ricoverate in ospedale dopo che un drone russo a pilotaggio remoto ha colpito un normale minibus a Nikopol. Altre nove hanno ricevuto assistenza sul posto. Tragicamente, quattro persone sono morte “, scrive Zelensky, che aggiunge: “I russi continuano a seminare il terrore deliberatamente contro la popolazione di Nikopol e di altre città e comunità vicine alla linea del fronte – ha aggiunto – gli assassini cercano sempre di spingersi oltre. Devono essere fermati immediatamente e con decisione, e questo si può fare solo insieme, attraverso il coordinamento e rafforzandoci a vicenda nella protezione della vita. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, drone su autobus a Nikopol: 4 morti. Zelensky: “Terrore russo” Leggi anche: Ucraina, nuova strage. “Drone russo su autobus, 12 morti” Leggi anche: Ucraina, strage a Dnipropetrovsk. “Drone russo su autobus, 12 morti” Argomenti più discussi: Ucraina, vigilia di sangue per Pasqua: raid russo su un mercato; Ucraina: attacco droni in Russia, colpiti due impianti chimici. Mosca attacca diverse regioni, vittime; Ritardi fino a 5 ore: i treni stanno viaggiando massicciamente in ritardo a causa degli attacchi dei droni in Ucraina; Ucraina news oggi Mosca | 41 minatori intrappolati nel Lugansk dopo attacco di Kiev A Odessa tre morti anche un bambino. Guerra Russia-Ucraina, drone russo contro autobus a Nikopol: Tre morti e 12 feriti. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Ucraina, Zelensky propone tregua energetica. Mosca: 'Raid di Kiev su porto Mar Nero'. LIVE ... tg24.sky.it Però forse di Ucraina meglio non parlarne, sennò i cinque stelle ci restano male. Troviamo una bella formuletta scipita che va bene a tutti e festa finita, tanto a morire mica siamo noi, no x.com Ucraina contaminata da mine. Il rischio invisibile che segna la vita e il futuro dell’infanzia Leggi qui - https://www.ilriformista.it/ucraina-contaminata-da-mine-il-rischio-invisibile-che-segna-la-vita-e-il-futuro-dellinfanzia-506901/ - facebook.com facebook