Tragedia in via delle Luglie Si ribalta un trattore Muore uomo di 77 anni
Un uomo di 77 anni è morto ieri sera nelle campagne di via delle Luglie a Siena, in Valli, dopo che il trattore che stava guidando si è ribaltato. L’incidente è avvenuto in un'area rurale e non sono stati segnalati altri feriti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La dinamica dell’incidente sarà oggetto di approfondimenti da parte delle autorità competenti.
Tragedia ieri sera nelle campagne di via delle Luglie a Siena, in Valli, dove un pensionato ha perso la vita venendo schiacciato dal trattore. La dinamica dell’accaduto è comunque ancora in fase di ricostruzione da parte della procura che coordina gli accertamenti condotti dalla Polizia locale. A dare l’allarme sarebbero stati i familiari non vedendo rientrare il proprio caro. La notizia che c’era stato un infortunio, molto grave, si è presto diffusa nella zona dove vivono diverse famiglie. Anche perché in tanti, mentre stavano rientrando a casa all’ora di cena, sono rimasti in fila. La presenza del mezzo dei vigili del fuoco in quella strada così stretta creava infatti un problema di circolazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
RESTA INCASTRATO SOTTO IL TRATTORE: MUORE IN OSPEDALE | 13/03/2026
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