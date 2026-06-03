Tragedia in via delle Luglie Si ribalta un trattore Muore uomo di 77 anni

Da lanazione.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo di 77 anni è morto ieri sera nelle campagne di via delle Luglie a Siena, in Valli, dopo che il trattore che stava guidando si è ribaltato. L’incidente è avvenuto in un'area rurale e non sono stati segnalati altri feriti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La dinamica dell’incidente sarà oggetto di approfondimenti da parte delle autorità competenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Tragedia ieri sera nelle campagne di via delle Luglie a Siena, in Valli, dove un pensionato ha perso la vita venendo schiacciato dal trattore. La dinamica dell’accaduto è comunque ancora in fase di ricostruzione da parte della procura che coordina gli accertamenti condotti dalla Polizia locale. A dare l’allarme sarebbero stati i familiari non vedendo rientrare il proprio caro. La notizia che c’era stato un infortunio, molto grave, si è presto diffusa nella zona dove vivono diverse famiglie. Anche perché in tanti, mentre stavano rientrando a casa all’ora di cena, sono rimasti in fila. La presenza del mezzo dei vigili del fuoco in quella strada così stretta creava infatti un problema di circolazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

tragedia in via delle luglie si ribalta un trattore muore uomo di 77 anni
© Lanazione.it - Tragedia in via delle Luglie. Si ribalta un trattore . Muore uomo di 77 anni
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

RESTA INCASTRATO SOTTO IL TRATTORE: MUORE IN OSPEDALE | 13/03/2026

Video RESTA INCASTRATO SOTTO IL TRATTORE: MUORE IN OSPEDALE | 13/03/2026

Notizie e thread social correlati

Si ribalta col trattore, tragedia in un uliveto: muore a 90 anni schiacciato mezzo che stava conducendoNella serata di oggi, nel comune di Ferentillo, un uomo di 90 anni ha perso la vita in un incidente agricolo.

Tragedia nei campi: trattore si ribalta, muore un pensionatoUn incidente agricolo si è verificato nel pomeriggio di oggi a Fumone, in provincia di Frosinone.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web