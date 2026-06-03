tragedia in via delle luglie si ribalta un trattore muore uomo di 77 anni

Notizia in breve

Un uomo di 77 anni è morto ieri sera nelle campagne di via delle Luglie a Siena, in Valli, dopo che il trattore che stava guidando si è ribaltato. L’incidente è avvenuto in un'area rurale e non sono stati segnalati altri feriti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La dinamica dell’incidente sarà oggetto di approfondimenti da parte delle autorità competenti.