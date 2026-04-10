Tragedia nei campi | trattore si ribalta muore un pensionato

Un incidente agricolo si è verificato nel pomeriggio di oggi a Fumone, in provincia di Frosinone. Un trattore si è ribaltato durante le attività nei campi, causando la morte di un uomo di 87 anni residente ad Alatri. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non è stato possibile salvare l’uomo. La dinamica dell’incidente è sotto indagine da parte delle autorità competenti.

Dramma nel pomeriggio di oggi, 10 aprile 2026, a Fumone, in provincia di Frosinone, dove un uomo di 87 anni, residente ad Alatri, ha perso la vita in un tragico incidente agricolo.Intorno alle ore 16.30, lungo la strada vicinale Casette, il trattore agricolo che stava conducendo si è. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Castellaneta, trattore si ribalta nei campi: muore agricoltore di 82 anniTarantini Time QuotidianoUn uomo di 82 anni è morto nella tarda mattinata nelle campagne di Castellaneta dopo un grave incidente agricolo avvenuto in... Leggi anche: Agricoltura: obiettivo sicurezza. Un trattore si ribalta tra i campi. A Malborghetto è solo una prova Tragedia tra Pallagorio e Casabona trattore precipita in un burrone di 100 metri, due morti e ferito Temi più discussi: Tragedia nei campi: pensionato muore schiacciato dal proprio trattore; Malore nei campi, poi la tragedia: agricoltore viene travolto dal trattore e muore; Travolto dal trattore mentre lavora nei campi: muore agricoltore di 70 anni; Tragedia sfiorata nei campi a Cropalati: agricoltore travolto dal trattore, è grave. Arcisate, ha un malore mentre guida il trattore nei campi: 79enne in condizioni disperateL’uomo si è sentito male, mentre era al lavoro nei terreni coltivati in provincia di Varese, e si è schiantato contro un muro ... ilgiorno.it Scende dal trattore per un malore, ma il mezzo si muove e lo investe uccidendoloPensionato di 74 anni muore schiacciato dal trattore nei campi a Cittadella, tragedia in via Mottinello. nordest24.it Le indagini e la ricostruzione della tragedia sul lavoro a #palermo - facebook.com facebook Lite familiare finisce in tragedia, ventenne viene accoltellato all'addome: «Camminava con una mano sull'addome, perdeva sangue» x.com